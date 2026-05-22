Pljuskovi, grmljavina i vetar širom Srbije: Evo gde će padati kiša do kraja dana

U Beogradu, na širem području grada, do kraja dana očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će na severu Srbije biti malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim krajevima promenljivo oblačno, a na istoku, jugoistoku i u centralnim i južnim predelima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegde mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju, navodi se u saopštenju RHMZ.