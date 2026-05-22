"Politički motivisan proces": Protest u Gračanici nakon određivanja pritvora Srbima, advokati ukazuju na pravne propuste

Direktorima srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na centralnom delu Kosova i Metohije, uhapšenim pre dva dana, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor u trajanju od 30 dana.

Njihovi branioci su najavili žalbe Apelacionom sudu. Na teret srpskim direktorima stavlja se krivično delo navodne povrede slobodne volje birača, a pritvor im je određen zbog, kako se navodi u saopštenju Prištinskog suda, opasnosti od bekstva kako bi izbegli krivičnu odgovornost. "Ja moram da naznačim da je troje od sedmoro okrivljenih, u trenutku kada su pozvani od strane policije da daju svoju izjavu, bilo u centralnoj Srbiji i da su nakon toga dobrovoljno došli.