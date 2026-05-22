Eksplozija u postrojenju MOL u Mađarskoj, jedna osoba poginula, sedam povređeno

U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju u Mađarskoj jurtos se dogodila eksplozija u kojoj je jedna osoba poginula, a više je teško povređenih, objavio je RTS.

Eksplozija se dogodila oko devet časova u postrojenju „Mol Petrohemija“ u Tisaujvarošu. Gusti crni dim mogao se videti iznad industrijskog kompleksa, dok su se na fotografijama koje su očevici poslali videli plamen i vatrogasci u zaštitnoj opremi, javili su mađarski mediji. Premijer Mađarske Peter Mađar u svojoj objavi na Fejsbuku naveo je da je jedan čovek nastradao, a da je sedmoro povređenih. Kako je istakao, do eksplozije je došlo prilikom pokretanja