Promenljivo vreme uz pljuskove i grmljavinu: Moguć grad i olujni vetar

U Srbiji će danas preovladavati promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok su ponegde mogući i lokalni grad, sugradica i kratkotrajni olujni vetar.

Najviša dnevna temperatura kretaće se do 26 stepeni. Prema prognozi, na severu Vojvodine očekuje se uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti više oblaka i povremenih padavina. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar, koji će u večernjim satima oslabiti. Jutarnja temperatura biće od 12 do 17 stepeni, a dnevna od 20 do 26. U Beogradu će pre podne biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se posle podne