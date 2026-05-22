Crvena zvezda predstavila novi dres za narednu sezonu: Neće nikoga ostaviti ravnodušnim!

Evo kako izgleda tradicionalni dres! Crvena zvezda će na utakmici protiv OFK Beograda, koja će ujedno biti i meč proslave nove titule, prvi put nastupiti u novom crveno-belom dresu za sezonu 2026/27.

Novi komplet zadržao je prepoznatljive crveno-bele pruge, s tim da su one ovoga puta nešto uže nego ranije. Dres krasi i polo kragna sa belim detaljima, dok su na unutrašnjem delu dodati i zlatni elementi. Sa ponosom vam predstavljamo novi domaći dres za sezonu 2026/27. ‼️ Snažan, prepoznatljiv i pun identiteta. Dres koji spaja energiju grada, tradiciju kluba i strast navijača – SVI PUTEVI VODE NA MARAKANU! Petak 22. maj u 20:00- dođite na proslavu 37. šampionske