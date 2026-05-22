Očekivan rasplet na malom Kalemegdanu: Crvena zvezda otpustila Sašu Obradovića!

Ništa od ulaska u novu sezonu! Prema pisanju Telegraf.

Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde, čime je završena epizoda koja je trajala svega oko sedam meseci, pošto je na klupu crveno-belih stigao u oktobru prošle godine. Obradovićev mandat završen je posle vrlo bolnog kraja sezone, u kojem je Zvezda najpre ostala bez iskoraka u Evroligi, a zatim doživela i težak udarac u ABA ligi. Crveno-beli su u plej-inu Evrolige zaustavljeni od Barselone, koja ih je savladala sa 80:72 i tako prekinula njihov evropski put.