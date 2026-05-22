VJT izdalo 70 naredbi za veštačenja u istrazi ubistva Aleksandra Nešovića

Više javno tužilaštvo u Beogradu intenziviralo je istragu ubistva Aleksandra Nešovića Baje, a prema dostupnim informacijama do sada je izdato čak 70 naredbi za različita veštačenja.

Prema navodima iz istrage, sastanku u restoranu „27“ na Senjaku, neposredno pre ubistva, prisustvovao je tadašnji načelnik Policijske uprave Beograd Veselin Milić. Sumnja se da je upravo on pozvao Nešovića na sastanak, nakon čega su, prema sumnjama istražnih organa, Saša Vuković zvani Boske i Mario S. izvršili ubistvo. Milić je nakon otvaranja istrage smenjen i procesuiran. U okviru dosadašnjih radnji doneto je 13 naredbi za DNK veštačenja – deset se odnosi na