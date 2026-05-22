Incidenti na Zvezdari: Pokret Kreni promeni objavio da su pristalice SNS-a napale maloletne osobe

Pokret Kreni Promeni je objavio na Instagramu da su pristalice SNS-a sinoć u Batutovoj ulici na Zvezdari napale maloletne dečake i devojčicu. Kako tvrde u objavi, pripanici MUP-a nisu reagovali, iako im je slučaj prijavljen. Povodom ovih navoda smo se obratili MUP-u, ali nismo dobili odgovor.

Policija, ilustracija, foto: Max Fleischmann/Unsplash Na snimcima na društvenim mrežama vide se snimci na kojima se kreće grupa ljudi koja nosi transparent "Srbija pobeđuje", a ispred njih mlade osobe postavljaju nekoliko kontejnera. I na Instagram profilu “Zvezdara zbor” je navedeno da je došlo do incidenata. Tu se navodi da su aktivisti SNS-a juče organizovali skup ispred Šeste beogradske gimnazije u poslepodnevnim časovima, a da su se učenici i građani okupili