Održana prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO kod Bujanovca, uz prisustvo visokih zvanica

Prva zajednička multinacionalna taktička vojna vežba Vojske Srbije i NATO održana je danas na poligonu "Borovac" kod Bujanovca, uz prisustvo visokih zvanica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Održana prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO kod Bujanovca Foto: Tanjug/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ Među prisutnima su bili ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO Kevin Hamilton, komandant Komande Združenih snaga NATO u Napulju Džordž Vajkof, ambasadori zemalja učesnica, izaslanici odbrane, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba i komandanti jedinica Vojske