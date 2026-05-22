Par premium dinja sa Hokaida prodate po rekordnoj ceni

Par takozvanih "premijum" dinja sa japanskog ostrva Hokaido, prodat je danas na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 31.000 evra.

Dinja, ilustracija. Foto: Unsplash/Alexandra Smielova Time je oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine, prenosi Kjodo. Par dinja na aukciji kupila je kompanija Futami Seika, veletrgovac voćem i povrćem, koja ih je potom dalje prodala kompaniji Keio Store, a koja planira da ih izloži u jednom od svojih supermarketa u Tokiju do nedelje. "Nadam se da će ljudi u Tokiju uživati u ovim dinjama sa Hokaida", rekao je Hirokazu Okubo, šef prodaje