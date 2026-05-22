Petković: Rašić sprovodio Kurtijevu policiju u srpske institucije

Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da će kosovski ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić, ostati upamćen kao neko ko je "sprovodio policiju premijera Kosova Aljbina Kurtija u srpske institucije".

Petar Petković. Foto: Srđan Ilić Petković je za Radio-televiziju Srbije (RTS) govorio o hapšenju sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, a njima je određen pritvor do 30 dana. Direktori tih institucija privedeni su nakon što ih je Rašić optužio za pritisak i deljenje otkaza radnicima zbog političkih razloga, odnosno jer su podržavali opcije koje nisu Srpska lista. Petković je ocenio da je hapšenje