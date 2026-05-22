Ukrajinski ministar spoljnih poslova: Pregovori pod pokroviteljstvom SAD na pauzi, potreban novi format dijaloga

Pregovarački proces u postizanju mirovnog rešenja u ratu između Ukrajine i Rusije, pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, trenutno je na čekanju, a Ukrajina se zalaže da se pokrene novi format dijaloga, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

"Glavni put pod američkim vođstvom trenutno je na pauzi zbog različitih okolnosti, situacije na Bliskom istoku i drugih faktora. Stoga smo zainteresovani za novu dinamiku, za dalje kontakte, dijalog, uključujući i na nivou pregovaračkih grupa. Ali moj utisak je da ovaj format postepeno iscrpljuje diskusije koje su moguće na ovom nivou. Ponekad se ispostavi da se ista pitanja razmatraju više puta", rekao je