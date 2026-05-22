"Amerika provocira vojnu agresiju protiv Kube"! Ministar: Rubio ponovo laže, podstiče krvoproliće!

Ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodrigez optužio je danas američkog državnog sekretara Marka Rubija da provocira vojnu agresiju protiv Kube i da lažno predstavlja tu zemlju kao državu sponzora terorizma. "Američki državni sekretar ponovo laže kako bi podstakao vojnu agresiju koja bi dovela do prolivanja kubanske i američke krvi", naveo je Rodrigez, prenosi Rojters. On je poručio da Kuba ne predstavlja nikakvu pretnju po bezbednost Sjedinjenih Američkih Država