"Nisam deo toga! Ne mogu da komentarišem, zaista", Đoković o igračima koji bojkotuju medije! Njegova poruka odzvanja, pojavio se na konferenciji i zagrmeo!

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, kreće u pohod na titulu na Rolan Garosu u nedelju, kada će u prvom kolu odmeriti snage sa domaćim igračem Đovanijem Mpešijem Perikarom.

Danas se pojavio na konferenciji za medije i sa novinarima razgovarao o brojnim temama, a na početku je kakao da nije među igračima koji bojkotuju medije. "Nisam deo toga. Ne mogu da komentarišem, zaista. Mogu da se zauzimam za prava igrača kao i do sada, a ne samo za najbolje igrače, već i za one nižeg ranga. Ne donosim odluke, ne učestvujem, samo radim kao i do sada. Treba da učimo od golfera i da budemo ujedinjeni. Sada je vreme za to", rekao je Đoković. Pričao