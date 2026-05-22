Pokret ruskih nuklearnih snaga! Na nebu, zemlji i moru ogroman broj vojnika i tehnike, spremaju lansiranje ubitačnog oružja

- Jedinice Strateških raketnih snaga, Severne i Pacifičke flote, Daljinskog dometa avijacije i Lenjingradskog i Centralnog vojnog okruga završili su mere za pripremu za borbene misije koje uključuju lansiranje raketa - navodi se u saopštenju ministarstva na platformi Max, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo je navelo da su mobilni strateški raketni sistemi raspoređeni na terenske položaje, kao i da su nuklearne podmornice sa balističkim oružjem ušle u pomorska područja za testiranje. U vežbi su učestvovali i avioni, koji su uvežbavali opremanje raketa "kindžal" specijalnim bojevim glavama, i letenje u oblastima patrole. Nuklearne vežbe ruskih snaga počele su 19. maja i završavaju se danas. U njima učestvuju ruske Strateške raketne snage, Severna i