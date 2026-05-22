Poslednji ples maestra! Žuta podmornica ostaje bez svog kapitena i ikone tima: Pareho završava misiju u Viljarealu!

Španski fudbaler Dani Pareho napustiće Viljareal na kraju sezone, saopštio je danas taj klub.

Pareho (37) je od 2020. godine član Viljareala, za koji je odigrao 269 utakmica i zabeležio 16 golova i 36 asistencija. On je sa Viljarealom osvojio Ligu Evrope 2021. godine i igrao polufinale Lige šampiona 2022. "Dani Parejo privodi kraju svoju uspešnu avanturu kao fudbaler 'žute podmornice' posle šest nezaboravnih sezona. Vezista rođen u Madridu ostavio je trag i postao legenda kluba nakon što je odigrao 269 mečeva i postao deveti igrač sa najviše zvaničnih