Potvrđen uzrok stravične eksplozije u Mađarskoj! Objavljen novi snimak tragedije u MOL-ovoj fabrici u kojoj je jedan radnik smrtno stradao (foto/video)

Mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanji saopštio je danas da je, prema dostupnim informacijama, u postrojenju Olefin-1 kompanije MOL u Tisaujvarošu došlo do eksplozije kompresora tokom faze ponovnog pokretanja postrojenja, dok je požar u fabrici lokalizovan.

Kapitanji je tokom posete fabrici MOL-a u Tisaujvarošu naveo da je u nesreći jedna osoba poginula, dok je jedna teže povređena, a sedam lakše, preneo je Index.hu. - Mobilna laboratorija za slučajeve vanrednih situacija stigla je na lice mesta i vrši merenja. Za sada nisu izmerene koncentracije opasnih materija iznad granične vrednosti - rekao je Kapitanji. Prema njegovim rečima, vojna bolnica takođe je spremna da primi povređene iz Tisaujvaroša. U postrojenju