Rusi traže hitnu sednicu Saveta bezbednosti: Pobesneli su zbog Ukrajinaca, deca i dalje zatrpana ispod ruševina?

To je saopštio danas portparol stalnog ruskog predstavnika pri UN Jevgenij Uspenski.

Uspenski je rekao novinarima da je to bio nameran napad na zgradu škole i internat. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela ciljani napad sa četiri bespilotne letelice na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u LNR, saopštio je ranije danas Istražni komitet Rusije. Četiri osobe su poginule, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina. Ruski ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 39 dece povređeno, a osam hospitalizovano,