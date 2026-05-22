Danas je letnji Sveti Nikola: Jedna stvar se nikako ne radi, mnogi veruju da donosi nesreću

SPC i vernici slave danas praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja mirlikijskog čudotvorca.

Ovaj praznik poznat je kao letnji Sveti Nikola. Nikoljdan je najčeščća slava kod Srba i proslavlja se 19. decembra, a 22. maja slavi se dan kada su mošti ovog svetitelja prenete iz Mire u Bari. Za razliku od zimskog Nikoljdana, današnji praznik poznat je i kao letnji Nikoljdan, odnonso Mladi Sveti Nikola ili Nikolice. Na ovaj dan ne valja raditi fizičke poslove kao što su pranje veša, čišćenje kuće. Vernici iskreno veruju u njegova čuda, pa se i danas širom sveta