"Dovoljno je da ostane i mali deo kosti": Od uviđaja do obdukcije, ovo su sledeći koraci posle pronalaska tela

Telo pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija poslato je na obdukciju i DNK veštačenje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga treba da utvrdi da li je reč o Aleksandru Neševiću, za kojim se tragalo prethodnih dana.

Forenzičar Časlav Ristić izjavio je da je u ovakvim slučajevima najvažnije pravilno obavljen uviđaj i prikupljanje tragova koji će kasnije biti ključni u sudskom postupku. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u četvrtak da se istraga vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A. N. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je donelo ukupno 70