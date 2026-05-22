Novi udarac za Donalda Trampa: Bliska saradnica podnela ostavku

Direktorka nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard podnela je ostavku u administraciji Donalda Trampa, navodeći da želi da bude uz supruga kojem je dijagnostikovan redak oblik raka kostiju.

Tulsi Gabard podnela je ostavku na funkciju direktorke nacionalne obaveštajne službe SAD, čime je postala još jedan visoki zvaničnik koji napušta administraciju američkog predsednika Donalda Trampa. U pismu upućenom Trampu, Gabard je navela da mora da se povuče kako bi bila uz svog supruga Abrahama Vilijamsa, kojem je nedavno dijagnostikovan "izuzetno redak oblik raka kostiju". "Ne mogu mirne savesti da tražim od njega da kroz ovu borbu prolazi sam dok ja