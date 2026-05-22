Real Madrid u finalu Evrolige, ali preskupo je platio: Okončao Valensijino čudo, sad će morati da ga sam napravi

Real Madrid pobedio je Valensiju 105:90 u polufinalu Fajnal-fora Evrolige i zakazao finale protiv Olimpijakosa za nedelju u 20 časova.

U tom meču ekipa Serđa Skariola igraće drastično oslabljena, praktično bez čitave centarske linije, jer se ovog petka u Atini povredio Usman Garuba, centar od 24 godine i jedan od stubova unutrašnje igre Madriđana. Kada se tom problemu doda teška povredu Valtera Tavaresa (kidanje ukrštenog ligamenta kolena) iz aprila, postaje jasno koliko će oslabljen zaigrati "kraljevski klub" u utakmici za evropsku titulu. Do nje je došao rutinskom pobedom protiv Valensije,