Spremite se za promenu vremena: Noćas pljuskovi i grmljavina, evo kada temperatura skače na 30 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod objavio je novu prognozu prema kojoj se tokom noći u delovima Srbije očekuju kiša i pljuskovi, dok meteorolozi već od naredne sedmice najavljuju stabilizaciju vremena i temperature koje će lokalno dostići oko 30 stepeni.

Prema najnovijem upozorenju RHMZ-a objavljenom večeras u 21.25 časova, tokom noći se na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje promenljivo oblačno vreme. Meteorolozi navode da će ponegde biti kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. U subotu, 23. maja, na severu Srbije očekuje se pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim delovima zemlje biti promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. RHMZ upozorava da posle podne na istoku i