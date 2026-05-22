"Upozorio sam Sinera da će izgubiti": Novak Đoković ga sreo u Parizu, otkrio o čemu su pričali

Najblji teniser svih vremena Novak Đoković održao je konferenciju za novinare pred početak Rolan Garosa i potpuno otvoreno govorio o svojoj igri, karijeri i planovima.

U Pariz je došao da osvoji svoj 25. grend slem trofej i da pokuša da iskoristi odsustvo povređenog Karlosa Alkaraza. "Karlos je dvostruki šampion Rolan Garosa, naravno da je veliki udarac za turnir to što nije ovde. Da li će to promeniti moj pristup turniru? Ne verujem. Prolazio sam kroz izazovni period u vezi sa svojim telom u poslednjih 6-8 meseci i to mi je bio primarni fokus i glavna briga. Nisam baš razmišljao o tome da li imam više šanse sa Alkarazom na