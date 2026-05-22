Na današnji dan, 22. maj: Preminuo Velimir Bata Živojinović, Hitler i Musolini potpisali "Čelični pakt"...

Na današnji dan, dogodilo se: 337. Umro je Konstantin I Veliki, prvi rimski car koji je prihvatio hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Godine 325. sazvao je prvi hrišćanski sabor u Nikeji. 1455. Bitkom kod Sent Albansa u Engleskoj je počeo 30-godišnji "Rat dveju ruža" između dinastija Lankaster (Lancaster) i Jork (York). 1813. Rođen je nemački kompozitor Rihard Vagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmera, proširio Betovenov simfonizam u