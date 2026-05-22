(Foto) "Izgovor za agresiju": Hiljade Kubanaca na protestu zbog optužnice koju su SAD podigle protiv Kastra

Hiljade Kubanaca okupile su se ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Havani na protestu protiv optužnice koju su SAD podigle protiv bivšeg predsednika Raula Kastra.

Protest je sazvala kubanska vlada, a prisustvovao mu je i predsednik Migel Dijaz-Kanel. Demonstranti su osudili optužnicu kao "političku provokaciju" i "izgovor za agresiju" protiv Kube. Optužnica, koju je američko pravosuđe objavilo 20. maja, tereti 94-godišnjeg Kastra za umešanost u obaranje dva civilna aviona 1996. godine, u kojem su poginule četiri osobe, među njima tri Amerikanca. Kubanske vlasti optužbu smatraju delom kampanje pritiska administracije