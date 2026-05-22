Petković: Priština pokušava da oslabi Srpsku listu pred izbore, krenuli su đonom na srpske institucije

Nigde u svetu ne postoji slučaj da neko završi u zatvoru zbog administrativnih propisa ili otkaza koji su dati pojedinim zaposlenima, jer su prekršili radni kodeks, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Petković smatra da Priština i kosovski premijer Aljib Kurti "nemaju nikakvu ingerenciju" nad srpskim zdravstvenim i obrazovnim sistemom. Podsećanja radi, Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici, koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na osovu. Gostujući na RTS, direktor Kancelarije za KiM je uveren da je pritvor određen po direktnom Kurtijevom