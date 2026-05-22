Bačen suzavac na koncertu Rikija Martina tokom proslave 20 godina nezavisnosti Crne Gore, policija traga za počiniocem

Crnogorska policija traga za osobom koja je sinoć bacila suzavac na koncertu latino zvezde Riki Martija na centralnom trgu u Podgorici povodom Dana nezavisnosti.

Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je na kratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen. "Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, preneli