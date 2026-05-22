Uhapšeno više osumnjičenih za zloupotrebe u vezi sa organizacijom sportske manifestacije

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije lišili su slobode više osoba osumnjičenih za zloupotrebe u vezi sa organizacijom sportske manifestacije.

Uhapšeni su A.M. iz Bora, Lj.J. iz Bora i S.A. iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, Ž.M. iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, I.J. iz Bora, M.N. iz Bora i D.A. iz sela Zlot, grad Zaječar, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Nišu. Kako je