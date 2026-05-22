Brnabić na Globsek forumu pozvala EU da donese hrabru odluku i primi Zapadni Balkan u svoje redove

Predsednica Skupštine Ssrbije Ana Brnabić pozvala je danas EU da donese "hrabru" političku odluku i primi ceo region Zapadnog Balkana u svoje članstvo, moguće bez prava na komesara ili na veto, ističući uverenje da bi region učinio Evropu "jačom politilčki, ekonomski i strateški".

Brnabić je u izjavi na Globalnom bezbednosnom formu, Globsek 2026 u Pragu na upit šta misli o proširenju EU rekla da ne razume stav EU prema regionu ukazujući da se taj stav stalno menja, da se stalno pomeraju ciljevi, a da je to "dosta laka i jednostavna odluka", prenela je njenu izjavu Skupština Srbije. U prilog tom argumentu Brnabić je navela da je prvo, region relativno mali, da zajedno nema više od 17 miliona ljudi, a drugo, da je obeležen sukobima, koji nisu