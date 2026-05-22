Da li je Čajetina prodala deo jezera - simbol Zlatibora: Šta na to kaže Milan Stamatović, a šta opozicija

Da li je opština Čajetina prodala deo jezera, simbol Zlatibora? Odbornička grupa „Naši ljudi za naše mesto“ obavestila je javnost da je na poslednjoj sednici Skupštine Čajetine prodat deo jezera u centru Zlatibora i da je to sada privatan posed. Radi se o površini od 156 kvadrata gde se nalazi terasa ugostiteljskog objekta i koja je, nakon odluke Skupštine opštine, postala vlasništvo tog ugostitelja. Milan Stamatović, predsednik opštine demantuje. A opoziciji poručuje da ne znaju razliku između javne

Opozicija u lokalnoj skupštini tvrdi da je originalni Plan generalne regulacije izmenjen. Nakon promene, kažu iz GG „Naši ljudi za naše mesto“ deo jezera, nad kojim su bile nelegalne terase kafića, pretvara se u građevinsko zemljište. To je smatraju, otvorilo put da se taj deo može izdvojiti u novu zasebnu parcelu putem projekta preparcelacije. „Ovo su planovi iz 2023. godine gde vidimo parcelu i kako izgleda celokupan oblik jezera. A ovo je izgled jezera nakon