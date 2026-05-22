Ističe drugi rok za dogovor MOL-a i Rusa oko NIS-a: Tri scenarija u igri ako pregovori propadnu

Danas ističe rok za postizanje dogovora mađarskog MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini ruskog udela u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS). Međutim, ukoliko ne dođe do dogovora dve strane, sagovornici Nova.rs predviđaju tri moguća scenarija, koja zavise od narednih poteza Sjedinjenih Američkih Država i odluke koja bi mogla da dovede do novih sankcija.

Ističe i drugi rok koji je američki OFAC postavio MOL-u i Gaspromnjeftu za prodaju udela u NIS-u. Sudeći po izjavama srpskih zvaničnika, dogovora teško da će da bude. I ne samo između Rusa i Mađara, već i Vlade Srbije i MOL-a. „Nama ovo sa MOL ne ide dobro, ne ide sjajno. Uvek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da se nada razumevanju američke administracije kada