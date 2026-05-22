"Mafija nije oko SNS, mafija je SNS": Burne reakcije nakon otkrića Nova.rs da je supruga ubijenog Nešovića vodila kol centar za vladajuću stranku

Saznanje Nova.rs da je nevenčana supruga Aleksandra Nešovića Baje, koji je ubijen prošle nedelje u restoranu na Senjaku, angažovala ljude za kol centar SNS za izbore 2023. godine, prema mišljenju naših sagovornika, još jedna je potvrda o dubokoj povezanosti režima i kriminalnih struktura.

Ubistvo Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku i to u prisustvu načelnika beogradske policije Veselina Milića, jedna je od najvećih afera ovog režima. Potraga za njegovim telom trajala je punih devet dana, da bi u četvrtak popodne kod Inđije, u selu Jarkovci, bilo pronađeno bure sa telom. Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Inđiji, sumnja se da je u pitanju upravo Nešović. Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Novu