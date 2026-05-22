Novak otvorio dušu o problemima: "Želeo sam da igram više, ali mi telo nije dozvoljavalo - nisam znao da li ću moći na Rolan Garos"

Novak Đoković, najuspešniji teniser svih vremena, odigrao je samo jedan meč na šljaci pre dolaska na Rolan Garos, gde juri svoju 25. grend slem titulu.

Pre nekoliko dana je Novak stigao u Pariz i već odradio nekoliko kvalitetnih trenera, a na dan rođendana u petak izašao je pred novinare i održao konferenciju. "Nije baš onako kako sam zamišljao rođendan, ali lepo je videti vas", rekao je Đoković na početku konferencije. Dugo se spremao za Rolan Garos, pošto je imao fizičkih poteškoća. "Bilo je mnogo, mnogo sati provedenih na terenu, pokušavajući da usavršim igru i telo, da fizički i igrački budem spreman za mečeve