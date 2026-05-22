"Vlast čini sve da zamagli Milićevu ulogu i odgovornost u slučaju Senjak"

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović ocenila je danas da će vlast pokušati na sve načine da zaštiti bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, kom je određen pritvor zbog sumnje da je umešan u ubistvo u restoranu na Senjaku.

Ona je za list Danas kazala da je Milić godinama bio "udarna pesnica vlasti", te da su zbog toga već preduzeti koraci kako bi se zamaglila njegova uloga i odgovornost u slučaju "Senjak". "Kvalifikacijom za koju se tereti, to je već učinjeno. Njegova uloga u svemu je mnogo ozbiljnija, jer je on u krivičnom delu saizvršilaštva i pomogao je sa umišljajem", kazala je Paunović. Prema njenim rečima, mediji bliski vladajućim strukturama bave se detaljima slučaja koji nisu