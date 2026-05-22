Portparolka ruskog MSP tvrdi da su ukrajinske snage namerno gađale koledž i studentski dom u kojem je bilo 86 maloletnika

Zaharova uporedila napad na Starobeljsk sa nacističkim zločinima u Drugom svetskom ratu Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je napad Oružanih snaga Ukrajine na koledž i studentski dom u Starobilsk „sličan zločinima koje su nacisti počinili nad decom tokom Velikog otadžbinskog rata“. „Teroristi namerno i sa uživanjem gađaju decu. Podsetila sam se kako su nacisti likvidirali školarce u Kerči tokom Druogog svetskog rata. Svi