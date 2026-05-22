Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 22. do 24. maja)

Vreme će danas, 22. maja, biti promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura će biti od 20 do 26 stepeni. U Kragujevcu i Šumadiji tokom prepodneva će biti sunčano i toplo, dok se poslepodne očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Najniža, jutarnja temperatura biće 15, a najviša dnevna 22 stepena. U subotu, 23. maja, se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno. Na severu Vojvodine biće uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima