Stolarska radionica u milionskim poslovima sa Krušikom

Krušik je u 2025. postao apsolutno najznačajniji finansijer poslovnih operacija Rovera pošto su avansne uplate samo u toj godini dostigle 226 miliona dinara, ili 64,6 odsto svih primljenih avansa ove radionice u Valjevu

Pišu: Andrej Filipović, Vuk Z. Cvijić Neke stolarske radnje prave kvalitetne stolove i stolice, druge kuhinje, a neke su se specijalizovale samo za drvenu ambalažu. Postoji i valjevski Rover, stolarska radnja koja je od malog lokalnog proizvođača nameštaja po meri, za kratko vreme postala logistika naprednjačkih skupova i učesnik milionskih javnih poslova. Tako se pojavljuju u različitim poslovima, od pravljenja sajamskih štandova do izvođača građevinskih radova za