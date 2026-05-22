Predsednik Rusije Vladimir Putin nastoji da potkopa Merca, jednog od najvećih podržavalaca Ukrajine i stoga jednog od njegovih glavnih strateških protivnika, i udara na njega kada je najslabiji, kampanjama uticaja i hibridnim napadima, navodi portal.

Ekonomija Nemačke posrće, njena centristička vladajuća koalicija je oslabljena, a ankete pokazuju da krajnje desna Alternativa za Nemačku (AfD) vodi pred važne izbore u dve istočnonemačke pokrajine, gde se očekuju njene istorijske pobede i u kojima bi prvi put mogla da formira i vlast. Kris Šulenburg, poslanik Mercove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u pokrajini Saksonija-Anhalt, jednoj od dve na istoku Nemačke u kojima će izbori biti održani u septembru, rekao