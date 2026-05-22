Čekajući licencu za NIS, sve oči uprte u OFAK

U ponoć odnosno, zbog vremenske razlike u subotu u šest sati ujutru, ističe licenca za pregovore MOL-a sa "Gaspromnjeftom" o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. U iščekivanju nove odluke američke administracije nadležni poručuju da su pregovori oko NIS-a teški, ali da je obezbeđena stabilnost snabdevanja domaćeg tržišta.

Srbija traži održivo rešenje za NIS i država kao drugi većinski akcionar, želi da poboljša poziciju u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu. "Mi moramo da požurimo da nađemo to rešenje zato što je ovako nemoguće živeti i raditi. Građani ne moraju da brinu, da ćemo uvek i u svakom trenutku obezbediti sigurnost u snabdevanju za ljude, koju god meru morali da donosimo. Izbegavamo nacionalizaciju to vam je jasno od početka“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar