Njujork siguran protiv Klivlenda za 2:0 u finalu Istočne konferencije

Košarkaši Njujork niksa sasvladali su Klivlend kavalirse sa 109:93 u drugom meču finala Istočne konferencije i poveli sa 2:0 u seriji.

Njujork je stigao do još jedne ubedljive pobede protiv Klivlenda i povećao prednost u siriji na 2:0. Još jedna sigurna igra Niksa i ubedljiva pobeda protiv Kavalirsa, koji nisu imali rešenja za raspoložene rivale koji su stigli do novog trijumfa. Još jedna sigurna igra Niksa i sigurna pobeda protiv nemoćnih Kavalirsa. Klivlend je dobro ušao u meč, vodila se ravnopravna borba, a Kavalirsi su vodili u prvom periodu, najviše rezultatom 20:15. Tada je Njujork preuzeo