Počela sednica SB UN o napadu na internat u Luganskoj oblasti; Ukrajina: Naneli smo štetu vojnoj infrastrukturi

Rat u Ukrajini – 1.549. dan. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počela je hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Ruske Federacije, nakon izveštaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija. Šest osoba je poginulo, a više od 40 je povređeno.

Nebenzja:Napad u Starobeljsku na civilni objekat je ratni zločin Rusija je napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljski studentski dom u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR) danas nazvala "namernim" i "ratnim zločinom", i pozvala je međunarodne organizacije da ga osude. Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je večeras na sednici Saveta bezbedosti UN koja je sazvana na zahtev Moskve, da je napad ukrajinskih oružanih snaga na