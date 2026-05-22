Rubio: "Blagi" napredak ka sporazumu sa Iranom; UAE: Polovične šanse za dogovor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visokoobogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za Si-En-En da američka obaveštajna zajednica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova.

Jedan od najvažnijih posrednika iz Pakistana stiže u Teheran Načelnik pakistanske vojske Asim Munir nalazi se na putu ka Teheranu, javljaju iranski državni mediji. Prema navodima poluzvanične agencije Tasnim, Munir bi trebalo da se sastane sa iranskim zvaničnicima u glavnom gradu Irana, Teheranu, prenosi Skaj njuz. Munir praktično ima ključnu kontrolu nad vladom Pakistana, koja održava dobre odnose sa obe zemlje, što ga čini jednim od najvažnijih posrednika u