Ukrajinski napad dronovima na koledž i studentski dom u Lugansku, šestoro mrtvih; večeras hitna sednica SB UN

Rat u Ukrajini – 1.549. dan. Ukrajinska vojska je tokom noći izvela napad bespilotnim letelicama na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj oblasti. Šest osoba je poginulo, a više od 40 je povređeno. Spasioci i dalje tragaju za osobama koje se nalaze ispod ruševina. Misija Rusije pri UN saopštila je da je za večeras zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čije je održavanje zatražila Rusija nakon ukrajinskog napada.

Ukrajinski Generalštab: Gađan štab "Rubikona" u Luganskoj oblasti, ne civilni objekti Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ruski mediji šire "manipulativne informacije" da je Ukrajina navodno tokom protekle noći gađala civilne objekte na teritoriji okupirane Luganske oblasti, a u saopštenju se ističe da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice "Rubikon". "Ruski mediji aktivno šire manipulativne informacije o navodnoj šteti