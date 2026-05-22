Brnabić: EU nam treba zbog naših građana i privrede, a ne zbog komesara i veta

PRAG - Predsednica Narodne skupština Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbiji članstvo u EU potrebno zbog njenih građana i privrede, a ne da bi imala pravo veta i svog komesara.

Brnabić je to rekla na panelu "Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji" na GLOBSEC2026 forumu u Pragu, odgovarajući na pitanje kako vidi politiku proširenja EU i apel nemačkog kancelara Fridriha Merca da se integracija Zapadnog Balkana u EU ubrza kroz postepenu intergraciju u donošenje odluka EU. Na konstataciju moderatora Vladimira Bilčika da je region Zapadnog Balkana obeležen sukobima, Brnabić je odgovorila da određeni sukobi i dalje