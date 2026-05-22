Eksplodirao kompresor u fabrici MOL u Mađarskoj, jedna osoba poginula više teško povređenih

BUDIMPEŠTA - U fabrici mađarske naftne kompanije MOL danas je došlo do eksplozije, u kojoj je više osoba teško povređeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije.

"Došlo je do eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisaujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je trenutno u toku. Incident je rezultirao sa nekoliko teško povređenih i jednim smrtnih ishodom. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće", rekla je kompanija za portal 444. Mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanji izjavio je danas da je, prema trenutnim informacijama, u postrojenju Olefin-1