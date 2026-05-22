Petković: Odluka o pritvoru direktora doneta po nalogu Kurtija, bez ijednog dokaza

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija koji, kako je istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo da je odluka o pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na KiM ne postoji vladavina prava.

Petković je rekao da je pritvor za direktore određen uz svesrdnu pomoć Nenada Rašića koji će, kako je rekao, ostati upamćen u srpskom narodu kao neko ko je uvodio Kurtijevu policiju u srpske institucije i ko je hapsio Srbe. ''Ne postoji nigde u svetu da zbog administrativnih propisa, da zbog otkaza koje su nekolicina zaposlenih u obrazovnim i zdravstvenim institucijama dobili jer su prekršili radni kodeks, neko završi u zatvoru. To je pravo poslodavca, pogotovo što