Republikanci u Predstavničkom domu SAD otkazali glasanje o ovlašćenjima za rat Iranu

VAŠINGTON - Republikanci su se u četvrtak mučili da pronađu glasove za odbacivanje zakona koji bi primorao predsednika Donalda Trampa da se povuče iz rata sa Iranom, odlažući planirano glasanje o tom pitanju za jun.

Glasanje je trebalo da se održi kasno u četvrtak popodne, neposredno pre nego što su zakonodavci napustili Vašington na pauzu povodom Dana sećanja, međutim kako je postalo jasno da republikanci neće imati dovoljno glasova da ponište predlog zakona, lideri republikanaca su odbili da glasaju o tome, prenosi AP. Vodeći demokratski predstavnik u Odboru za spoljne poslove Predsedničkog doma i sponzor predloga zakona Gregori Miks rekao je novinarima da su republikanski