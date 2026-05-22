Rok za prodaju ruskog udela u NIS-u ističe danas, Kojčić: Očekujem da OFAK produži rok

BEOGRAD - Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić izjavio je danas da očekuje da Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD (OFAK), produži rok za pregovore oko prodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koji ističe danas, s obzirom na to da operativna licenca za rad NIS-a traje do 16. juna.

Kojčić je za Tanjug istakao da bi što pre trebalo da se reši situacija oko NIS-a i pregovora sa MOL-om u vezi sa prodajom ruskog udela u kompaniji, jer je funkcionisanje Rafinerije u Pančevu i NIS-a od suštinskog značaja za snabdevanje domaćeg tržišta sa svim vrstama derivata, kako bi se osigurala energetska sigurnost, bezbednost i normalno funkcionisanje privrede u budućem periodu. Na pitanje da li će Mađari prihvatiti uslove koje je Srbija postavila u pregovorima