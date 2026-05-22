Sednica SB UN o napadu na internat u Luganskoj oblasti

NJUJORK - U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas je počela hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti, koja je sazvana na zahtev Ruske Federacije, nakon izveštaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija.

"Ovde smo zbog izveštaja o napadu na studentski dom u Starobelsku, u Luganskoj oblasti, u kojem su smešteni maloletnici i studenti", rekla je u uvodnom obraćanju direktorka Odeljenja za krizne internate u Kancelariji za koordinaciju humanitarnih poslova (OĆA) Edem Vosornu, prenosi sajt UN. Ukrajinski napad je, kako se navodi, izazvao brojne civilne žrtve, uključujuci decu. "Situacija se još odvija i mnogo toga još ne znamo. Ali jedna činjenica je jasna, cena u